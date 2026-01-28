Milano
Mercoledì 28 Gennaio 2026, ore 12.27
Indice GFK Germania in febbraio
Calendar
,
Economia
,
In breve
,
Finanza
,
Macroeconomia
28 gennaio 2026 - 08.30
Germania,
Indice GFK in febbraio pari a -24,1 punti
, in aumento rispetto al precedente -26,9 punti (la previsione era -25,5 punti).
Argomenti trattati
Germania
(59)
