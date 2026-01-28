Milano 12:11
45.129 -0,69%
Nasdaq 27-gen
25.940 0,00%
Dow Jones 27-gen
49.003 -0,83%
Londra 12:11
10.161 -0,45%
Francoforte 12:10
24.850 -0,18%

Indice GFK Germania in febbraio

Calendar, Economia, In breve, Finanza, Macroeconomia
Indice GFK Germania in febbraio
Germania, Indice GFK in febbraio pari a -24,1 punti, in aumento rispetto al precedente -26,9 punti (la previsione era -25,5 punti).
Condividi
```