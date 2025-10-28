Lene: al via la nuova digital company del gruppo Enel

(Teleborsa) - "Offerte luce e gas semplici, trasparenti, facili da comprendere e convenienti. Tutte sottoscrivibili online in pochi minuti grazie a un'esperienza completamente digitale. Per rispondere alle nuove abitudini di consumo e conquistare un segmento di mercato in forte crescita, formato da clienti sempre più digitalizzati. È quanto annuncia Enel in una nota."Vogliamo dare una risposta ai clienti che cercano nel digitale il canale principale di relazione con il brand, considerando cruciale un'esperienza distintiva, rapida e intuitiva – dichiara–. Il nuovo brand introduce infatti modelli innovativi di interazione con i clienti, e crediamo ci siano ampie fette di mercato in cerca di un'offerta di questo tipo. La digitalizzazione ha trasformato le aspettative dei consumatori, che oggi cercano servizi semplici, immediati e sempre più trasparenti. LENE è una risposta ai cambiamenti che osserviamo sul mercato"."Grazie a un team di giovani professionisti, con esperienze pregresse in altri settori, LENE – prosegue la nota – porta nel mondo dell'energia i vantaggi della digitalizzazione, coniugando processi molto snelli con la solidità e l'affidabilità del Gruppo Enel. L'obiettivo è garantire ai clienti un'esperienza 'zero pensieri', estremamente semplice, intuitiva e conveniente".I clienti saranno assistiti attraverso canali evoluti, interamente digitali, tra cuiprogettato per accompagnare il cliente in ogni fase del percorso: dalla scelta dell'offerta alla gestione post-vendita, assicurando un supporto puntuale e personalizzato.Ilè il sito di Lene, dove è possibile attivare un contratto in appena tre minuti, grazie a un percorso ottimizzato e mobile-friendly. Le offerte, inoltre, – fa sapere Enel – verranno aggiornate regolarmente per rispondere in modo tempestivo all'evoluzione del mercato, mantenendo un equilibrio costante tra qualità del servizio e convenienza economica.Laprevede, da subito, offerte luce, e successivamente (da gennaio 2026) le offerte gas. Si punterà su una forte presenza digitale, con campagne mirate, oltre al sito progettato per massimizzare l'esperienza e la conversione. Nessuna chiamata o visita indesiderata: LENE non utilizza teleselling né vendite porta a porta; il brand opererà solo sui canali digitali.