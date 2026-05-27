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Digital Value saluta Piazza Affari

Finanza
Digital Value saluta Piazza Affari
(Teleborsa) - Con riferimento all’OPA obbligatoria totalitaria promossa da OEP Danzig BidCo su massime 3.104.360 azioni ordinarie di Digital Value,
l’Offerente ha completato la procedura per l’adempimento del Diritto di Acquisto e dell’Obbligo di Acquisto avente ad oggetto le rimanenti 657.444 azioni ordinarie dell’Emittente ancora in circolazione, pari al 6,41% del capitale sociale dell’Emittente.

A partire da oggi decorre la revoca dalla quotazione delle azioni di Digital Value, previa sospensione per le sedute del 25 e 26 maggio 2026.
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