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/ Enel, Citi aumenta target price e conferma Neutral
Enel, Citi aumenta target price e conferma Neutral
Energia
,
Finanza
,
Consensus
19 maggio 2026 - 08.25
(Teleborsa) -
Citigroup
ha aumentato a
9,40 euro
per azione (dai precedenti 8,90 euro) il
target price
su
Enel
, colosso energetico italiano, confermando la
raccomandazione
"
Neutral
" sul titolo.
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