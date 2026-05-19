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Enel, Citi aumenta target price e conferma Neutral

Energia, Finanza, Consensus
Enel, Citi aumenta target price e conferma Neutral
(Teleborsa) - Citigroup ha aumentato a 9,40 euro per azione (dai precedenti 8,90 euro) il target price su Enel, colosso energetico italiano, confermando la raccomandazione "Neutral" sul titolo.
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