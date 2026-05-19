Enel colloca con successo prestito da 2,5 miliardi euro in due tranche

(Teleborsa) - Enel ha lanciato sul mercato Eurobond un prestito obbligazionario in due tranche rivolto esclusivamente ad investitori qualificati per un totale di 2,5 miliardi di euro.



La domanda pari a circa 8,5 miliardi di euro, con richieste di sottoscrizione in esubero per circa 3,5 volte, e le condizioni economiche conseguite confermano il riconoscimento da parte del mercato della solidità finanziaria del Gruppo Enel e della credibilità del Piano Strategico 2026-2028.



L’emissione ha una durata media di circa 5,5 anni e una cedola media pari al 3,688%. Si prevede che i proventi dell’emissione siano utilizzati per finanziare l’ordinario fabbisogno del Gruppo Enel.



L’emissione è strutturata nelle seguenti due tranche, con data di regolamento prevista al 26 maggio 2026: 1.250 milioni di euro a un tasso di interesse fisso del 3,500% e scadenza al 26 maggio 2030, prezzo di emissione fissato a 99,681% e rendimento effettivo alla scadenza pari a 3,587%; 1.250 milioni di euro a un tasso di interesse fisso del 3,875% e scadenza al 26 maggio 2033, prezzo di emissione fissato a 99,513% e rendimento effettivo alla scadenza è pari a 3,956%.



Si prevede che il prestito obbligazionario sarà quotato, al momento dell'emissione, sul mercato regolamentato Euronext di Dublino e sul Mercato Telematico delle Obbligazioni (MOT) regolamentato di Borsa Italiana.



L’operazione è stata supportata da un consorzio di banche nell’ambito del quale Banca Akros, BofA Securities, BNP Paribas, BPER, CaixaBank, Commerzbank, IMI-Intesa Sanpaolo, ING, J.P. Morgan, Mediobanca, Mizuho, Santander e SMBC hanno agito in qualità di joint-bookrunners.







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