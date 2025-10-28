Milano 17:35
Londra: performance negativa per Endeavour Mining

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Seduta in ribasso per l'azienda attiva nell'esplorazione di miniere d'oro in Africa Occidentale, che mostra un decremento del 2,65%.

L'andamento di Endeavour Mining nella settimana, rispetto al FTSE 100, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.


Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 28,97 sterline. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 29,82. Il peggioramento di Endeavour Mining è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 28,56.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
