Londra: si concentrano le vendite su Sainsbury's

(Teleborsa) - Seduta in ribasso per la catena inglese di supermercati
, che mostra un decremento dell'1,96%.
La tendenza ad una settimana di Sainsbury's
è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE 100
. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
Lo status tecnico di breve periodo di Sainsbury's
mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 3,461 sterline. Rischio di eventuale correzione fino al target 3,355. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 3,567.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)