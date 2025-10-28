Milano 17:35
43.129 +0,51%
Nasdaq 20:45
26.050 +0,89%
Dow Jones 20:45
47.730 +0,39%
Londra 17:35
9.697 +0,44%
Francoforte 17:35
24.279 -0,12%

Madrid: scambi al rialzo per Iberdrola

Migliori e peggiori
Madrid: scambi al rialzo per Iberdrola
(Teleborsa) - Rialzo marcato per la utility spagnola, che tratta in utile del 2,04% sui valori precedenti.

Comparando l'andamento del titolo con l'Ibex 35, su base settimanale, si nota che Iberdrola mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +2,31%, rispetto a +1,33% dell'indice azionario della Borsa di Madrid).


Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 17,56 Euro, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 17,35. L'equilibrata forza rialzista dell'azienda spagnola che produce e distribuisce elettricità e gas naturale è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 17,77.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```