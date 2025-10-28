Mercato auto UE: settembre +10%, primi 9 mesi +0,9%

(Teleborsa) - A, secondo i dati ACEA, le, inNei primi nove mesi dell’anno, i volumi raggiungono, con un modestoNel complesso di UE, EFTA e Regno Unito, il mercato totalizza"L’Europa dell’auto fatica a ripartire e registra soltanto– commenta. Ricordiamo che l’Europa è la sola regione del mondo a non aver recuperato i livelli di vendita pre-covid, con un gap diParallelamente, i dati del cumulato riferiti alla mobilità elettrica non sono incoraggianti: se è vero che le vendite di auto BEV nei primi nove mesi dell’anno registrano complessivamente indovremo tuttavia rivedere al ribasso le previsioni a fine anno. Pur ipotizzando, infatti, una crescita allineata ai ritmi di quella corrente, probabilmente, a riprova che i target UE per la r, stando alle condizioni attuali, sono impossibili da raggiungere. Ribadiamo quindi la necessità di una, che tenga conto del reale andamento del mercato e che punti a valorizzare la filiera industriale europea in questo momento reso ancor più critico dalla concorrenza cinese, dall'aumento dei costi di produzione e dall'incertezza delle politiche di incentivazione".Tra i principali mercati,mostrano le crescite più forti; Italia (+4,2%) e Francia (+1%) registrano incrementi più contenuti.In Italia,, ma il cumulato gennaio–settembre segna un -2,9% rispetto al 2024. Lecon forti aumenti per le ibride plug-in (+160%) e le BEV (+11,6%).