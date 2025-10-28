Milano 17:35
Mercato auto UE: settembre +10%, primi 9 mesi +0,9%

Recupero post-Covid ancora lento

(Teleborsa) - A settembre 2025, secondo i dati ACEA, le immatricolazioni di autovetture nell’Unione Europea sono state 888.672, in aumento del 10% rispetto a settembre 2024. Nei primi nove mesi dell’anno, i volumi raggiungono 8,05 milioni di unità, con un modesto +0,9% sul 2024. Nel complesso di UE, EFTA e Regno Unito, il mercato totalizza 1,23 milioni di immatricolazioni a settembre (+10,7%) e 9,93 milioni nei primi nove mesi (+1,5%).

"L’Europa dell’auto fatica a ripartire e registra soltanto un +0,9% da gennaio a settembre 2025 – commenta Roberto Vavassori, Presidente di ANFIA. Ricordiamo che l’Europa è la sola regione del mondo a non aver recuperato i livelli di vendita pre-covid, con un gap di oltre 3,7 milioni di veicoli. Parallelamente, i dati del cumulato riferiti alla mobilità elettrica non sono incoraggianti: se è vero che le vendite di auto BEV nei primi nove mesi dell’anno registrano complessivamente in Europa un rialzo a doppia cifra (+24,1%), dovremo tuttavia rivedere al ribasso le previsioni a fine anno. Pur ipotizzando, infatti, una crescita allineata ai ritmi di quella corrente, probabilmente non toccheremo la quota preventivata del 18%, a riprova che i target UE per la riduzione delle emissioni di CO2 al 2030, stando alle condizioni attuali, sono impossibili da raggiungere. Ribadiamo quindi la necessità di una revisione pragmatica di questi target, che tenga conto del reale andamento del mercato e che punti a valorizzare la filiera industriale europea in questo momento reso ancor più critico dalla concorrenza cinese, dall'aumento dei costi di produzione e dall'incertezza delle politiche di incentivazione".

Tra i principali mercati, Spagna (+16,4%), Regno Unito (+13,7%) e Germania (+12,8%) mostrano le crescite più forti; Italia (+4,2%) e Francia (+1%) registrano incrementi più contenuti.

In Italia, le immatricolazioni di settembre ammontano a 126.863 unità (+4,2%), ma il cumulato gennaio–settembre segna un -2,9% rispetto al 2024. Le auto elettrificate rappresentano quasi il 60% del mercato mensile, con forti aumenti per le ibride plug-in (+160%) e le BEV (+11,6%).


