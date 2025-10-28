Mercato auto UE: settembre +10%, primi 9 mesi +0,9%

(Teleborsa) - A settembre 2025
, secondo i dati ACEA, le immatricolazioni di autovetture nell’Unione Europea sono state 888.672
, in aumento del 10% rispetto a settembre 2024.
Nei primi nove mesi dell’anno, i volumi raggiungono 8,05 milioni di unità
, con un modesto +0,9% sul 2024.
Nel complesso di UE, EFTA e Regno Unito, il mercato totalizza 1,23 milioni di immatricolazioni a settembre (+10,7%) e 9,93 milioni nei primi nove mesi (+1,5%).
"L’Europa dell’auto fatica a ripartire e registra soltanto un +0,9% da gennaio a settembre 2025
– commenta Roberto Vavassori, Presidente di ANFIA
. Ricordiamo che l’Europa è la sola regione del mondo a non aver recuperato i livelli di vendita pre-covid, con un gap di oltre 3,7 milioni di veicoli.
Parallelamente, i dati del cumulato riferiti alla mobilità elettrica non sono incoraggianti: se è vero che le vendite di auto BEV nei primi nove mesi dell’anno registrano complessivamente in Europa un rialzo a doppia cifra (+24,1%),
dovremo tuttavia rivedere al ribasso le previsioni a fine anno. Pur ipotizzando, infatti, una crescita allineata ai ritmi di quella corrente, probabilmente non toccheremo la quota preventivata del 18%
, a riprova che i target UE per la riduzione delle emissioni di CO2 al 2030
, stando alle condizioni attuali, sono impossibili da raggiungere. Ribadiamo quindi la necessità di una revisione pragmatica di questi target
, che tenga conto del reale andamento del mercato e che punti a valorizzare la filiera industriale europea in questo momento reso ancor più critico dalla concorrenza cinese, dall'aumento dei costi di produzione e dall'incertezza delle politiche di incentivazione".
Tra i principali mercati, Spagna (+16,4%), Regno Unito (+13,7%) e Germania (+12,8%)
mostrano le crescite più forti; Italia (+4,2%) e Francia (+1%) registrano incrementi più contenuti.
In Italia, le immatricolazioni di settembre ammontano a 126.863 unità (+4,2%)
, ma il cumulato gennaio–settembre segna un -2,9% rispetto al 2024. Le auto elettrificate rappresentano quasi il 60% del mercato mensile,
con forti aumenti per le ibride plug-in (+160%) e le BEV (+11,6%).