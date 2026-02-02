Auto elettriche in Italia: gennaio 2026 in crescita del 39%

(Teleborsa) - Il. A gennaio sono state infatti immatricolate nella Penisola, potendo contare ancora sulle consegne dei veicoli acquistati con gli incentivi esauriti in due giorni lo scorso ottobre. La quota di mercato dell’elettrico puro sale così al 6,6%, dal 5% registrato un anno fa.Nel complesso, considerando tutte le alimentazioni, il mercato auto nazionale segna nel mese un passo avanti del 6,1% rispetto a gennaio 2025, con 142.320 immatricolazioni totali.Lo scorso anno la market share dei veicoli full electric in Italia si era attestata al 6,2%."I, ma in prospettiva il ritardo sulla mobilità elettrica dell’Italia rischia di tornare ad aumentare", osserva il, notando che "in mercati come Francia e Spagna gli incentivi all’elettrico sono stati confermati in toto e stanno contribuendo in modo decisivo alla tenuta del mercato auto complessivo, mentre in Germania sono stati addirittura reintrodotti i bonus con oltre 3 miliardi di fondi, nonostante la poderosa crescita messa a segno dall’elettrico anche senza agevolazioni all’acquisto"."In assenza di una accurata pianificazione degli strumenti di supporto alla domanda, l", avverte Pressi, richiamando in primis "l’urgenza di un intervento sulla fiscalità delle flotte aziendali caldeggiato da numerosi stakeholder nel Tavolo Automotive di venerdì scorso, anche in considerazione dei target proposti da Bruxelles per questo decisivo canale di mercato, che in Italia poggia ancora su un impianto normativo fermo agli anni ‘90".