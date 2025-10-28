Milano 17:35
43.129 +0,51%
Nasdaq 20:46
26.047 +0,87%
Dow Jones 20:46
47.737 +0,40%
Londra 17:35
9.697 +0,44%
Francoforte 17:35
24.279 -0,12%

New York: accelera Hubbel

New York: accelera Hubbel
(Teleborsa) - Ottima performance per il produttore di componenti utilizzati nella trasmissione di energia elettrica, che scambia in rialzo del 3,91%.

Il confronto del titolo con l'S&P-500, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Hubbel rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.


Lo status tecnico di Hubbel è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 463,2 USD, mentre il primo supporto è stimato a 427,3. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 499.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
