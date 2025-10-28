New York: accelera Hubbel

(Teleborsa) - Ottima performance per il produttore di componenti utilizzati nella trasmissione di energia elettrica
, che scambia in rialzo del 3,91%.
Il confronto del titolo con l'S&P-500
, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Hubbel
rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.
Lo status tecnico di Hubbel
è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 463,2 USD, mentre il primo supporto è stimato a 427,3. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 499.
