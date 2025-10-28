New York: mette il turbo Paypal

piattaforma tecnologica che consente pagamenti digitali e mobili

Nasdaq 100

Paypal

indice dei titoli tecnologici USA

Paypal

(Teleborsa) - Grande giornata per la, che sta mettendo a segno un rialzo del 10,35%.Comparando l'andamento del titolo con il, su base settimanale, si nota chemantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +12,02%, rispetto a +3,05% dell').Lo status tecnico di breve periodo dimette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 79,98 USD. Rischio di eventuale correzione fino al target 74,3. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 85,67.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)