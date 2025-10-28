New York: netto calo registrato da Alexandria Real Estate Equities

società immobiliare che gestisce immobili residenziali e commerciali

Alexandria Real Estate Equities

S&P-500

Alexandria Real Estate Equities

(Teleborsa) - Scende sul mercato la, che soffre con un calo del 15,63%.Lo scenario su base settimanale dirileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dall'. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.La situazione di medio periodo diresta tendenzialmente ribassista. Tuttavia, esaminando il grafico a breve, sarebbe lecito iniziare a dubitare della possibilità della fase ribassista di estendere. E' atteso dunque un miglioramento verso l'alto della curva che incontra il primo ostacolo a 69,13 USD. Supporto visto a quota 62,91. Ulteriori spunti rialzisti favoriscono un nuovo target stimato verosimilmente in area 75,35.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)