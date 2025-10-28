Milano 17:35
Migliori e peggiori
New York: netto calo registrato da Alexandria Real Estate Equities
(Teleborsa) - Scende sul mercato la società immobiliare che gestisce immobili residenziali e commerciali, che soffre con un calo del 15,63%.

Lo scenario su base settimanale di Alexandria Real Estate Equities rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dall'S&P-500. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.


La situazione di medio periodo di Alexandria Real Estate Equities resta tendenzialmente ribassista. Tuttavia, esaminando il grafico a breve, sarebbe lecito iniziare a dubitare della possibilità della fase ribassista di estendere. E' atteso dunque un miglioramento verso l'alto della curva che incontra il primo ostacolo a 69,13 USD. Supporto visto a quota 62,91. Ulteriori spunti rialzisti favoriscono un nuovo target stimato verosimilmente in area 75,35.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
