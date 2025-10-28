Milano 17:35
43.129 +0,51%
Nasdaq 20:48
26.040 +0,84%
Dow Jones 20:48
47.723 +0,38%
Londra 17:35
9.697 +0,44%
Francoforte 17:35
24.279 -0,12%

New York: nuovo spunto rialzista per Principal Financial Group

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Rialzo marcato per il gruppo di servizi finanziari americani, che tratta in utile del 3,69% sui valori precedenti.

L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Principal Financial Group più pronunciata rispetto all'andamento dell'S&P-500. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.


Lo status tecnico di medio periodo di Principal Financial Group ribadisce la trendline negativa. Tuttavia, analizzando il grafico a breve termine, si evidenzia un andamento meno intenso della linea ribassista che potrebbe favorire uno sviluppo positivo della curva verso l'area di resistenza individuata a quota 83,49 USD. Eventuali spunti rialzisti supportano l'obiettivo del top a 86,22, mentre il primo supporto è stimato a 80,77.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
