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Londra: nuovo spunto rialzista per Compass Group

Migliori e peggiori, In breve
Londra: nuovo spunto rialzista per Compass Group
Apprezzabile rialzo per il leader mondiale nella ristorazione, in guadagno del 2,15% sui valori precedenti.
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