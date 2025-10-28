Milano 17:35
43.129 +0,51%
Nasdaq 20:49
26.040 +0,85%
Dow Jones 20:49
47.736 +0,40%
Londra 17:35
9.697 +0,44%
Francoforte 17:35
24.279 -0,12%

New York: scambi al rialzo per Microsoft

New York: scambi al rialzo per Microsoft
(Teleborsa) - Rialzo marcato per il colosso informatico americano, che tratta in utile del 2,34% sui valori precedenti.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del Dow Jones. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Microsoft rispetto all'indice di riferimento.


Tecnicamente, la società informatica di Redmond è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 551 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 539,7. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 562,2.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
