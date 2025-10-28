New York: scambi al rialzo per Microsoft

(Teleborsa) - Rialzo marcato per il colosso informatico americano
, che tratta in utile del 2,34% sui valori precedenti.
Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del Dow Jones
. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Microsoft
rispetto all'indice di riferimento.
Tecnicamente, la società informatica di Redmond
è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 551 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 539,7. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 562,2.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)