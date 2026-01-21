New York: performance negativa per Microsoft

(Teleborsa) - Rosso per il colosso informatico americano
, che sta segnando un calo dell'1,89%.
Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice Dow Jones
, evidenzia un rallentamento del trend di Microsoft
rispetto all'indice americano
, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.
Lo status tecnico della società informatica di Redmond
mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 443,6 USD, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 450,5. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 441,2.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)