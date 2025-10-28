Milano
17:35
43.129
+0,51%
Nasdaq
20:50
26.020
+0,77%
Dow Jones
20:50
47.697
+0,32%
Londra
17:35
9.697
+0,44%
Francoforte
17:35
24.279
-0,12%
Martedì 28 Ottobre 2025, ore 21.06
New York: Sherwin Williams in rally
Migliori e peggiori
,
In breve
28 ottobre 2025 - 16.10
Prepotente rialzo per il
produttore di vernici e rivestimenti
, che mostra una salita bruciante del 4,14% sui valori precedenti.
Titoli e Indici
Sherwin-Williams
+5,57%
