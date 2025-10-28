Milano 17:35
43.129 +0,51%
Nasdaq 20:50
26.020 +0,77%
Dow Jones 20:50
47.697 +0,32%
Londra 17:35
9.697 +0,44%
Francoforte 17:35
24.279 -0,12%

Migliori e peggiori, In breve
New York: Synopsys scende verso 441,2 USD
Scende sul mercato il fornitore di software destinati ai produttori di semiconduttori, che soffre con un calo del 3,96%.
