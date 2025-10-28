Milano 17:35
43.129 +0,51%
Nasdaq 20:51
26.024 +0,78%
Dow Jones 20:51
47.696 +0,32%
Londra 17:35
9.697 +0,44%
Francoforte 17:35
24.279 -0,12%

Parigi: Capgemini, quotazioni alle stelle

Migliori e peggiori
Parigi: Capgemini, quotazioni alle stelle
(Teleborsa) - Brilla la società attiva nella fornitura di servizi IT, che passa di mano con un aumento del 6,40%.

L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Capgemini più pronunciata rispetto all'andamento del CAC40. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.


Lo status tecnico di Capgemini è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 139,7 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 133,8. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 145,6.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```