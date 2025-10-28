Milano 17:35
Synopsys in discesa a New York

(Teleborsa) - In forte ribasso il fornitore di software destinati ai produttori di semiconduttori, che mostra un -3,96%.

Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice Nasdaq 100, evidenzia un rallentamento del trend di Synopsys rispetto all'indice dei titoli tecnologici USA, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.


Il quadro tecnico di breve periodo di Synopsys mostra un'accelerazione al rialzo della curva con target individuato a 457,6 USD. Rischio di discesa fino a 441,2 che non pregiudicherà la buona salute del trend corrente ma che rappresenta una correzione temporanea. Le attese sono per un'estensione della trendline rialzista verso quota 474.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
