Milano 17:35
45.202 +2,67%
Nasdaq 20:21
25.004 +0,15%
Dow Jones 20:21
47.827 +0,18%
Londra 17:35
10.412 +1,59%
Francoforte 17:35
23.969 +2,39%

CoStar in discesa a New York

Ribasso per il fornitore di una piattaforma per il settore immobiliare commerciale, che passa di mano in perdita del 3,99%.
