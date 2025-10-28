Terapie avanzate, nessun intervento in Legge Bilancio: serve fondo ad hoc

(Teleborsa) - Le terapie avanzate
(ATMP) rappresentano una delle frontiere più promettenti della medicina di precisione e dell’innovazione biotecnologica, ma la Legge di Bilancio
in discussione non contempla ancora alcun intervento dedicato a questo ambito
.
Totte le valutazioni effettuate confermano che le terapie avanzate costituiscono una spesa di investimento ad alto valore
e meriterebbero modelli di pagamento ad hoc
, basati sul payment at result affinchè possano essere accessibili ai pazienti, superando l’ostacolo dei costi iniziali elevati che possono arrivare fino a 2.5 milioni di euro a somministrazione.
In questa prospettiva l’istituzione di un Fondo ad hoc
rappresenterebbe una soluzione risolutiva grazie all’adozione di un modello contabile dedicato per spalmare gli alti costi iniziali nei vari anni di misurazione dell’efficacia così da consentire una gestione distinta e trasparente delle risorse sia in termini di flussi di cassa, che di regole di rendicontazione. L'istituzione di un Fondo dedicato risponderebbe in altre parole ad una richiesta condivisa da Parlamento, comunità scientifica, associazioni di pazienti
che attendono da tempo un segnale di sostegno a un settore strategico per il futuro della sanità pubblica e dell’innovazione italiana.
I benefici economici
sono stati evidenziati, anche da un sistema di misurazione pilota per la SMA
(Atrofia muscolare spinale) presentato a marzo dal Ministero della Salute. L’analisi ha fatto emergere che il punto in cui si inizia a ridurre la spesa annua (break even point) si raggiunge già al settimo anno dalla somministrazione
. Se si calcolano anche i costi indiretti (migliore qualità della vita, ritorno al lavoro dei pazienti e dei caregiver, impatto sulla produttività) il break even point si accorcia ulteriormente con un vantaggio probabile a 5 anni
dalla somministrazione.