Eli Lilly acquisisce Orna Therapeutics: operazione da 2,4 miliardi di dollari

Eli Lilly and Company

(Teleborsa) - Il colosso farmaceuticoha annunciato la firma di unper l'acquisizione di, società biotecnologica pioniera nell'ingegnerizzazione di cellule immunitarie in vivo. L'operazione prevede un pagamento in contanti agli azionisti di Orna che potrebbe raggiungere i, comprensivi di un pagamento anticipato e di successivi esborsi al raggiungimento di specifici traguardi di sviluppo clinico.Orna Therapeutics sta sviluppando unabasate sull', combinato con innovative nanoparticelle lipidiche (LNP). Questapermette al corpo del paziente di generare autonomamente le terapie cellulari necessarie per combattere la malattia. Gli studi condotti finora suggeriscono che la piattaforma di Orna possa offrire un'espressione delle proteine terapeutiche più duratura rispetto alle attuali piattaforme RNA o cellulari, aprendo la strada a trattamenti precedentemente non realizzabili.Il programma principale di Orna è, una terapia CAR-T in vivo mirata al CD19, pronta per la sperimentazione clinica e progettata per trattare le malattie autoimmuni guidate dalle cellule B., Senior Vice President di Lilly, ha sottolineato come l'attuale approccio ex vivo (che prevede l'estrazione e la modifica delle cellule fuori dal corpo) sia limitato da complessità, costi e sfide logistiche. La tecnologia di Orna punta invece a rendere queste cure accessibili a una popolazione di pazienti molto più ampia., CEO di Orna, ha espresso entusiasmo per l'unione delle forze con Lilly, definendola un leader nello sviluppo di terapie incentrate sul paziente. Una volta conclusa l'operazione, Eli Lilly rifletterà i risultati della transazione nel proprio bilancio e nella guidance finanziaria secondo i principi GAAP.