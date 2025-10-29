Analisi Tecnica: GBP/USD del 28/10/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 28 ottobre
Giornata poco mossa per il CABLE, che chiude la giornata del 28 ottobre con una variazione percentuale negativa dello 0,51% rispetto alla seduta precedente.
Il quadro tecnico del cambio Sterlina britannica contro Dollaro USA segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 1,3249, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 1,3317. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 1,3227.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)