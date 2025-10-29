Milano 15:32
43.195 +0,15%
Nasdaq 15:32
26.155 +0,55%
Dow Jones 15:32
47.952 +0,51%
Londra 15:32
9.748 +0,53%
Francoforte 15:32
24.172 -0,44%

Analisi Tecnica: GBP/USD del 28/10/2025

Finanza
Analisi Tecnica: GBP/USD del 28/10/2025
(Teleborsa) - Chiusura del 28 ottobre

Giornata poco mossa per il CABLE, che chiude la giornata del 28 ottobre con una variazione percentuale negativa dello 0,51% rispetto alla seduta precedente.

Il quadro tecnico del cambio Sterlina britannica contro Dollaro USA segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 1,3249, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 1,3317. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 1,3227.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```