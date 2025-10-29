Milano 17:35
43.243 +0,26%
Nasdaq 21:00
26.120 +0,41%
Dow Jones 21:03
47.632 -0,16%
Londra 17:35
9.756 +0,61%
Francoforte 17:37
24.124 -0,64%

Borsa: Piccolo spunto rialzista per il Dow Jones, in progresso dello 0,24% alle 19:30

Il Dow Jones passa di mano a 47.820,67 punti

In breve, Finanza
L'indice dei giganti USA segna un modesto +0,24% alle 19:30 e allunga timidamente il passo a 47.820,67 punti.
