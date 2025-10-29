Milano 15:37
Chiusura della Borsa di Hong Kong

(Teleborsa) - Si ricorda che oggi, 29 ottobre, il mercato di Hong Kong è chiuso per la Festa di Chung Yeung.
