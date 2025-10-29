Fed, Powell: ulteriore taglio tassi a dicembre non è scontato

(Teleborsa) - Il presidente della Fed,, ha dichiarato che un'altra riduzione deial direttorio delladel 9 e 10 dicembre "non è scontata". Nel corso della conferenza stampa al termine del direttorio, Powell ha spiegato che "una ulteriore decisione non è cosa fatta. Abbiamo 19 partecipanti e in una fase in cui abbiamo tensione tra i due obiettivi (di inflazione e massima occupazione) abbiamo delle. Non abbiamo preso una decisione e per dicembre guarderemo ai dati e al bilanciamento dei rischi".In precedenza, ha aggiunto, "i rischi tra due obiettivi apparivano chiaramente sbilanciati sull'. Questo è cambiato, in particolare dopo le revisioni al ribasso dei dati sul. Questo ha suggerito che ci siano rischi più alti anche sull'occupazione".