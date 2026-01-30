FED, Trump avrebbe scelto: Warsh verso la presidenza

(Teleborsa) - Sarebbe Kevin M. Warsh,
ex funzionario della Fed, il nome scelto dal Presidente Usa Donald Trump per sostituire Jerome H. Powell
come presidente della Federal Reserve.
Si attende solo l'annuncio che dovrebbe arrivare a breve, secondo molti possibile anche in giornata. A indicare Warsh sono i media americani, tra cui il New York Times, il Financial Times e il Wall Street Journal.
Ieri, scrive il Nyt che cita "numerose persone a conoscenza dei suoi piani, ma non autorizzate a discuterne pubblicamente", Trump ha incontrato Warsh alla Casa Bian
ca. Più tardi il presidente ha dichiarato ai giornalisti che avrebbe presto annunciato la nomina di qualcuno "noto a tutti nel mondo della finanza". "Molti pensano che si tratti di qualcuno che avrebbe potuto essere lì qualche anno fa", ha aggiunto Trump.
Questo, secondo il quotidiano Usa, sarebbe un chiaro riferimento a Warsh, che il presidente aveva quasi scelto come presidente della Fed durante il suo primo mandato.
Proprio nelle scorse ore, la banca centrale americana ha lasciato invariati i tassi di interesse, mentre i dati macro mostrano una crescita robusta e un mercato del lavoro in stabilizzazione, in un momento segnato da pressioni politiche e timori per l’indipendenza della Federal Reserve.
In conferenza stampa, il presidente della Fed, Jerome Powell ha affermato: “molti dei miei colleghi ritengono difficile guardare ai dati in arrivo e sostenere che la politica sia oggi significativamente restrittiva”, suggerendo che l’attuale livello dei tassi non rappresenta più un freno rilevante per la crescita. Powell ha anche ribadito con forza l’importanza dell’indipendenza della banca centrale, definendola un elemento essenziale delle democrazie avanzate e una protezione contro la politicizzazione della politica monetaria. Dichiarazioni che arrivano in un momento in cui Trump ha intensificato le pressioni sulla Fed, criticando Powell e altri membri del board, intervenendo sulle nomine e sostenendo che il presidente dovrebbe essere consultato sulle decisioni sui tassi.(Foto: @ Shutterstock)