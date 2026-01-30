FED, Trump avrebbe scelto: Warsh verso la presidenza

(Teleborsa) - Sarebbeex funzionario della Fedcome presidente della Federal Reserve.Si attende solo l'annuncio che dovrebbe arrivare a breve, secondo molti possibile anche in giornata. A indicare Warsh sono i media americani,Ieri, scrive il Nyt che citaca. Più tardi il presidente ha dichiarato ai giornalisti che avrebbe presto annunciato la nomina di qualcuno "noto a tutti nel mondo della finanza". "Molti pensano che si tratti di qualcuno che avrebbe potuto essere lì qualche anno fa", ha aggiunto Trump.Questo, secondo il quotidiano Usa,Proprio nelle scorse ore,In conferenza stampa, il presidente della Fed, Jerome Powell ha affermato: “molti dei miei colleghi ritengono difficile guardare ai dati in arrivo e sostenere che la politica sia oggi significativamente restrittiva”, suggerendo che l’attuale livello dei tassi non rappresenta più un freno rilevante per la crescita. Powell ha anche ribadito con forza l’importanza dell’indipendenza della banca centrale, definendola un elemento essenziale delle democrazie avanzate e una protezione contro la politicizzazione della politica monetaria. Dichiarazioni che arrivano in un momento in cui Trump ha intensificato le pressioni sulla Fed, criticando Powell e altri membri del board