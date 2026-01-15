Fed, Goolsbee: inflazione salirà vertiginosamente se indipendenza viene meno

(Teleborsa) - "Qualsiasi cosa che intacchi o attacchi l'indipendenza della banca centrale è un disastro", ha dichiarato il presidente della Federal Reserve di Chicago, Austan Goolsbee
, durante un'intervista a CNBC, aggiungendo che "l'inflazione tornerà a salire
vertiginosamente se si cerca di minare l'indipendenza della banca centrale
".
I commenti arrivano pochi giorni dopo che il presidente della Federal Reserve, Jerome Powell
, ha confermato di essere stato citato in giudizio dal Dipartimento di Giustizia
in relazione al progetto di ristrutturazione multimiliardario della sede centrale della Fed a Washington.
Goolsbee ha espresso sostegno alla dichiarazione di Powell
che vede le accuse come un pretesto
per consentire al presidente Usa Donald Trump di imporre la propria volontà sui tassi di interesse. "Sono d'accordo con lui, con la sua argomentazione secondo cui se si indaga con un pretesto perché non si é d'accordo con le decisioni sui tassi, é un disastro. Non dovremmo trovarci in questa situazione", ha affermato.(Foto: @ Shutterstock)