Fed, tassi invariati come da attese. Miran e Waller a favore di un taglio di 25 punti base

(Teleborsa) - Laha, dopo i tre tagli consecutivi dell'anno scorso (a settembre, ottobre e dicembre), ignorando le forti pressioni della Casa Bianca per una riduzione del costo del denaro e preferendo attendere di vedere come si evolverà l'economia per ulteriori sforbiciate."Gli indicatori disponibili suggeriscono che l'attività economica si è espansa a un ritmo sostenuto - si legge nello statement - L'aumento dell'occupazione è rimasto basso e il tasso di disoccupazione ha mostrato alcuni segnali di stabilizzazione. L'".Secondo il Comitato, l'e si dice "attento ai rischi per entrambe le parti del suo duplice mandato".Nel valutare l'entità e la tempistica di ulteriori aggiustamenti all'intervallo obiettivo per il tasso dei fondi federali, il Comitato valuterà attentamente i dati in arrivo, l'evoluzione delle prospettive e il bilancio dei rischi. Il Comitato è "" a sostenere il massimo tasso di occupazione e a riportare l'inflazione al suo obiettivo del 2%.A favore dell'azione di politica monetaria hanno votato Jerome H. Powell, Presidente; John C. Williams, Vicepresidente; Michael S. Barr; Michelle W. Bowman; Lisa D. Cook; Beth M. Hammack; Philip N. Jefferson; Neel Kashkari; Lorie K. Logan; e Anna Paulson. Hanno votato contro questa azione, che in questa riunione avrebberol'intervallo obiettivo per i tassi.I funzionari della Fed si sono riuniti questa settimana dopo. Il presidente della Fedha dichiarato l'11 gennaio che la Fed aveva ricevuto citazioni in giudizio dal Dipartimento di Giustizia nell'ambito di un'indagine penale sulla sua testimonianza al Congresso su una ristrutturazione edilizia da 2,5 miliardi di dollari. Powell, in una dichiarazione video insolitamente schietta, ha affermato che le citazioni in giudizio erano un pretesto per punire la Fed per non aver tagliato i tassi più rapidamente.La scorsa settimana, la Corte Suprema ha discusso il tentativo di Trump, risalente all'anno scorso, di licenziare la governatrice della Fedper accuse di frode ipotecaria, accuse che lei nega. I giudici, durante una discussione orale, sono sembrati propensi a consentirle di rimanere al suo posto fino alla risoluzione del caso.Inoltre, Trump ha lasciato intendere di essere vicino alladella Fed, che sostituirà Powell una volta terminato il suo mandato a maggio.