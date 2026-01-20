Powell sarà ascoltato dalla Corte Suprema sul caso Cook

(Teleborsa) - Il presidente della Federal Reserve Jerome Powell
dovrebbe partecipare mercoledì ad una udienza presso la Corte Suprema
, per testimoniare nell'ambito del procedimento che contesta il potere
del presidente Donald Trump
di licenziare la governatrice Lisa Cook.
Il caso risale a fine agosto,
quando Trump aveva dichiarato di voler licenziare Cook dal Board della Fed
, citando accuse di frode ipotecaria in relazione a due case di sua proprietà, ma la governatrice aveva smentito le accuse e fatto causa a Trump presso la corte federale di Washington. In seguito, un giudice distrettuale aveva impedito a Trump di licenziarla e la decisione era stata confermata anche da una corte d'appello federale.
La testimonianza di Powell avviene mentre Trump è impegnato a Davos e fa eco all'altro procedimento che coinvolge direttamente Powe
ll, accusato in un procedimento penale avviato dal Dipartimento di Giustizia per i costosi lavori di ristrutturazione della sede della Fed
.
I due casi, apparentemente slegati, hanno una matrice comune: gli assalti di Trump all'indipendenza
della banca centrale statunitense. L'intervento di Powell in un caso come quello del licenziamento di Lisa Cook, infatti, sarebbe atipico, se considerato come elemento a se stante, ma lo stesso Powell, in una recente dichiarazione pubblica sull'inchiesta penale che lo vede coinvolto, aveva definito le presunte motivazioni dei due procedimenti un pretesto per nascondere la vera ragione
, ovvero l'opposizione di Powell e della stessa Cook ad abbassare i tassi d'interesse per accontentare Trump.
"La minaccia di incriminazioni penali è una conseguenza del fatto che la Federal Reserve fissa i tassi di interesse in base alla nostra valutazione di ciò che sarà utile, piuttosto che in base alle preferenze del Presidente", ha affermato Powell.(Foto: Salvatore Cavalli)