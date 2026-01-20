Powell sarà ascoltato dalla Corte Suprema sul caso Cook

(Teleborsa) - Il presidente della Federal Reservedovrebbe partecipare mercoledì ad una, per testimoniare nell'ambito del procedimento chedel presidentedi licenziare la governatrice Lisa Cook.Ilquando Trump aveva dichiarato di voler, citando accuse di frode ipotecaria in relazione a due case di sua proprietà, ma la governatrice aveva smentito le accuse e fatto causa a Trump presso la corte federale di Washington. In seguito, un giudice distrettuale aveva impedito a Trump di licenziarla e la decisione era stata confermata anche da una corte d'appello federale.La testimonianza di Powell avviene mentre Trump è impegnato a Davos ell, accusato in un procedimento penale avviato dal Dipartimento di Giustizia per i costosiI due casi, apparentemente slegati, hanno unadella banca centrale statunitense. L'intervento di Powell in un caso come quello del licenziamento di Lisa Cook, infatti, sarebbe atipico, se considerato come elemento a se stante, ma lo stesso Powell, in una recente dichiarazione pubblica sull'inchiesta penale che lo vede coinvolto, aveva definito le presunte, ovvero l'opposizione di Powell e della stessa Cook ad abbassare i tassi d'interesse per accontentare Trump."La minaccia di incriminazioni penali è una conseguenza del fatto che la Federal Reserve fissa i tassi di interesse in base alla nostra valutazione di ciò che sarà utile, piuttosto che in base alle preferenze del Presidente", ha affermato Powell.