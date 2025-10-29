FiberCop: a Siena prosegue la posa della nuova rete in fibra ottica

(Teleborsa) - FiberCop, gestore dell'infrastruttura digitale più estesa e capillare del Paese, prosegue in sinergia con l'Amministrazione comunale i lavori di potenziamento della rete internet in fibra ottica nel territorio di Siena. Le attività per la realizzazione della nuova rete a banda ultralarga hanno già coinvolto oltre l'83% delle unità immobiliari, con l'obiettivo di rendere disponibili collegamenti ultraveloci.può raggiungere una velocità fino a 10 Gigabit al secondo e permetterà di accelerare i processi di digitalizzazione dei cittadini, imprese e pubblica amministrazione, consentendo la fruizione di servizi innovativi, quali lo streaming in 4K, lo smart working, la telemedicina e i servizi digitali come, ad esempio, la gestione del traffico, dell'illuminazione pubblica e il monitoraggio ambientale. Inoltre, la fibra ottica contribuirà ad aiutare l'ambiente grazie alla riduzione delle emissioni di CO2.I residenti – fa saperein una nota – possono verificare la copertura del servizio presso il proprio operatore telefonico e richiederne l'attivazione per beneficiare fin da subito delle prestazioni della nuova rete."La copertura fin qui ottenuta – sottolinea l'– è un risultato rilevante anche rispetto alla media regionale per territori della stessa dimensione. Si tratta però di un traguardo che non deve essere definitivo: l'obiettivo del Comune di Siena è quello di raggiungere gli utenti ancora non serviti ed a tal fine, oltre ai piani nazionali in corso di realizzazione finanziati dal PNRR, confidiamo nella collaborazione e nella disponibilità di FiberCop"."FiberCop continua a investire nella trasformazione digitale del Paese, promuovendo l'adozione della fibra ottica e facilitando l'accesso a servizi avanzati in tutto il territorio – dichiara–. La disponibilità di un'infrastruttura in grado di erogare volumi di traffico sempre maggiori attraverso connessioni stabili e veloci permetterà di sostenere le imprese nello sviluppo del loro business e di migliorare la qualità della vita dei cittadini, contribuendo alla crescita dell'economia locale".Per lasono state utilizzate, laddove possibile, le infrastrutture già esistenti, anche nell'ambito dell'illuminazione pubblica. I lavori di scavo, dove necessari, sono stati realizzati secondo criteri di sostenibilità ambientale. FiberCop ha operato in collaborazione con l'Amministrazione comunale per limitare l'impatto sulla viabilità e procedere speditamente nella realizzazione della nuova rete.