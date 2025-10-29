FiberCop: a Siena prosegue la posa della nuova rete in fibra ottica

(Teleborsa) - FiberCop, gestore dell'infrastruttura digitale più estesa e capillare del Paese, prosegue in sinergia con l'Amministrazione comunale i lavori di potenziamento della rete internet in fibra ottica nel territorio di Siena. Le attività per la realizzazione della nuova rete a banda ultralarga hanno già coinvolto oltre l'83% delle unità immobiliari, con l'obiettivo di rendere disponibili collegamenti ultraveloci. L'infrastruttura digitale predisposta da FiberCop a Siena
può raggiungere una velocità fino a 10 Gigabit al secondo e permetterà di accelerare i processi di digitalizzazione dei cittadini, imprese e pubblica amministrazione, consentendo la fruizione di servizi innovativi, quali lo streaming in 4K, lo smart working, la telemedicina e i servizi digitali come, ad esempio, la gestione del traffico, dell'illuminazione pubblica e il monitoraggio ambientale. Inoltre, la fibra ottica contribuirà ad aiutare l'ambiente grazie alla riduzione delle emissioni di CO2.
I residenti – fa sapere FiberCop
in una nota – possono verificare la copertura del servizio presso il proprio operatore telefonico e richiederne l'attivazione per beneficiare fin da subito delle prestazioni della nuova rete.
"La copertura fin qui ottenuta – sottolinea l'assessore ai servizi informatici e allo sviluppo digitale Giuseppe Giordano
– è un risultato rilevante anche rispetto alla media regionale per territori della stessa dimensione. Si tratta però di un traguardo che non deve essere definitivo: l'obiettivo del Comune di Siena è quello di raggiungere gli utenti ancora non serviti ed a tal fine, oltre ai piani nazionali in corso di realizzazione finanziati dal PNRR, confidiamo nella collaborazione e nella disponibilità di FiberCop".
"FiberCop continua a investire nella trasformazione digitale del Paese, promuovendo l'adozione della fibra ottica e facilitando l'accesso a servizi avanzati in tutto il territorio – dichiara Francesca Petriacci, responsabile Operations Area Centro di FiberCop
–. La disponibilità di un'infrastruttura in grado di erogare volumi di traffico sempre maggiori attraverso connessioni stabili e veloci permetterà di sostenere le imprese nello sviluppo del loro business e di migliorare la qualità della vita dei cittadini, contribuendo alla crescita dell'economia locale".
Per la posa della nuova rete
sono state utilizzate, laddove possibile, le infrastrutture già esistenti, anche nell'ambito dell'illuminazione pubblica. I lavori di scavo, dove necessari, sono stati realizzati secondo criteri di sostenibilità ambientale. FiberCop ha operato in collaborazione con l'Amministrazione comunale per limitare l'impatto sulla viabilità e procedere speditamente nella realizzazione della nuova rete.