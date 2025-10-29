Francoforte: scambi in forte rialzo per Mercedes-Benz

(Teleborsa) - Brilla il produttore della Mercedes
, che passa di mano con un aumento del 7,03%.
Comparando l'andamento del titolo con il DAX
, su base settimanale, si nota che la casa d'auto di Stoccarda
mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +7,97%, rispetto a -0,22% dell'indice della Borsa di Francoforte
).
La tendenza di breve di Mercedes-Benz
è in rafforzamento con area di resistenza vista a 59,55 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 56,82. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 62,28.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)