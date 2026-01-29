Francoforte: andamento sostenuto per Mercedes-Benz

(Teleborsa) - Avanza il produttore della Mercedes
, che guadagna bene, con una variazione dell'1,81%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend della casa d'auto di Stoccarda
evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del DAX
. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Mercedes-Benz
rispetto all'indice.
Analizzando lo scenario di Mercedes-Benz
si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 57,96 Euro. Prima resistenza a 58,91. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 57,48.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)