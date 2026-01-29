Milano 10:59
Francoforte: andamento sostenuto per Mercedes-Benz

(Teleborsa) - Avanza il produttore della Mercedes, che guadagna bene, con una variazione dell'1,81%.

A livello comparativo su base settimanale, il trend della casa d'auto di Stoccarda evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del DAX. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Mercedes-Benz rispetto all'indice.


Analizzando lo scenario di Mercedes-Benz si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 57,96 Euro. Prima resistenza a 58,91. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 57,48.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
