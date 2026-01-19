Francoforte: movimento negativo per Mercedes-Benz

(Teleborsa) - Seduta in ribasso per il produttore della Mercedes
, che mostra un decremento del 3,18%.
La tendenza ad una settimana della casa d'auto di Stoccarda
è più fiacca rispetto all'andamento del DAX
. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
Il quadro tecnico di Mercedes-Benz
segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 55,45 Euro, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 57,9. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 53,94.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)