Milano 17:35
45.196 -1,32%
Nasdaq 16-gen
25.529 0,00%
Dow Jones 16-gen
49.359 -0,17%
Londra 17:35
10.195 -0,39%
Francoforte 17:35
24.959 -1,34%

Francoforte: movimento negativo per Mercedes-Benz

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Seduta in ribasso per il produttore della Mercedes, che mostra un decremento del 3,18%.

La tendenza ad una settimana della casa d'auto di Stoccarda è più fiacca rispetto all'andamento del DAX. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.


Il quadro tecnico di Mercedes-Benz segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 55,45 Euro, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 57,9. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 53,94.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
