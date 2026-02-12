Francoforte: i venditori si accaniscono su Mercedes-Benz

(Teleborsa) - Si muove in perdita il produttore della Mercedes
, che è in forte flessione, mostrando una perdita del 4,54% sui valori precedenti.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al DAX
mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa della casa d'auto di Stoccarda
, che fa peggio del mercato di riferimento.
Il quadro tecnico di Mercedes-Benz
segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 54,61 Euro, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 56,06. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 53,91.
