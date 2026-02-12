Milano 10:09
Francoforte: i venditori si accaniscono su Mercedes-Benz

(Teleborsa) - Si muove in perdita il produttore della Mercedes, che è in forte flessione, mostrando una perdita del 4,54% sui valori precedenti.

L'analisi settimanale del titolo rispetto al DAX mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa della casa d'auto di Stoccarda, che fa peggio del mercato di riferimento.


Il quadro tecnico di Mercedes-Benz segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 54,61 Euro, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 56,06. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 53,91.

