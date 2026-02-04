Francoforte: nuovo spunto rialzista per Mercedes-Benz

(Teleborsa) - Scambia in profit il produttore della Mercedes
, che lievita del 2,14%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend della casa d'auto di Stoccarda
evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del DAX
. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Mercedes-Benz
rispetto all'indice.
Lo scenario di medio periodo è sempre connotato negativamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche miglioramento, per la tenuta dell'area di supporto individuata a quota 59,1 Euro. Il movimento positivo di breve è indicativo di una potenziale inversione del trend ribassista, con possibili tentativi di aggressione dei prezzi verso l'importante area di resistenza stimata a quota 60,27. E' concreta quindi la possibilità di una continuazione della fase rialzista verso quota 61,44.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)