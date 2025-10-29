Francoforte: scambi in positivo per Gerresheimer

società di packaging

Germany MDAX

Gerresheimer

produttore di contenitori

(Teleborsa) - Bene la, con un rialzo dell'1,90%.Il confronto del titolo con il, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa dirispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.Le implicazioni tecniche complessive delevidenziano una contrazione, con la curva potenzialmente orientata sulla base di supporto a 28,36 Euro. Scenari rialzisti vengono attualmente discriminati dalla resistenza posizionata a quota 29,36. Operativamente lo scenario più credibile è quello ribassista con target potenziale posto a 27,8.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)