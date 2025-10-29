Milano 17:35
Hormel Foods Corporation, scendono le quotazioni a New York

(Teleborsa) - Ribasso per l'azienda che produce e vende carne e cibo confezionato, che passa di mano in perdita dell'8,48%.

L'analisi settimanale del titolo rispetto all'S&P-500 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Hormel Foods Corporation, che fa peggio del mercato di riferimento.


Lo scenario di breve periodo di Hormel Foods Corporation evidenzia un declino dei corsi verso area 21,13 USD con prima area di resistenza vista a 22,6. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 20,61.

