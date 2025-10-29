Londra: balza in avanti Antofagasta

compagnia mineraria

FTSE 100

Antofagasta

azienda sudamericana estrattrice di rame

(Teleborsa) - Seduta positiva per la, che avanza bene del 2,53%.Il confronto del titolo con il, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa dirispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.Allo stato attuale lo scenario di breve dell'rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 28,62 sterline. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 28,07. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 29,16.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)