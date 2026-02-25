Milano 9:54
47.054 +0,86%
Nasdaq 24-feb
24.977 0,00%
Dow Jones 24-feb
49.175 +0,76%
Londra 9:54
10.765 +0,79%
25.036 +0,20%

Londra: balza in avanti Antofagasta

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Rialzo marcato per la compagnia mineraria, che tratta in utile del 3,75% sui valori precedenti.

Il confronto del titolo con il FTSE 100, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Antofagasta rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.


Lo status tecnico dell'azienda sudamericana estrattrice di rame è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 44,18 sterline, mentre il primo supporto è stimato a 43,18. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 45,18.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
