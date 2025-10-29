Londra: exploit di Glencore

(Teleborsa) - Prepotente rialzo per l'azienda attiva nel commercio di metalli, minerali e prodotti petroliferi
, che mostra una salita bruciante del 6,66% sui valori precedenti.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Glencore
più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE 100
. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
La tendenza di breve di Glencore
è in rafforzamento con area di resistenza vista a 3,773 sterline, mentre il supporto più immediato si intravede a 3,705. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 3,841.
