Milano 15:42
43.173 +0,10%
Nasdaq 15:42
26.145 +0,51%
Dow Jones 15:42
47.940 +0,49%
Londra 15:42
9.749 +0,54%
Francoforte 15:42
24.172 -0,44%

Londra: exploit di Glencore

Migliori e peggiori
Londra: exploit di Glencore
(Teleborsa) - Prepotente rialzo per l'azienda attiva nel commercio di metalli, minerali e prodotti petroliferi, che mostra una salita bruciante del 6,66% sui valori precedenti.

L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Glencore più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE 100. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.


La tendenza di breve di Glencore è in rafforzamento con area di resistenza vista a 3,773 sterline, mentre il supporto più immediato si intravede a 3,705. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 3,841.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
