Londra: positiva la giornata per Glencore

(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance dell'azienda attiva nel commercio di metalli, minerali e prodotti petroliferi
, con una variazione percentuale dell'1,86%.
L'andamento di Glencore
nella settimana, rispetto al FTSE 100
, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.
Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista di Glencore
. Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 4,906 sterline, con il supporto più immediato individuato in area 4,717. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 4,592.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)