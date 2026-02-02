Milano 13:56
Migliori e peggiori
Londra: performance negativa per Glencore
(Teleborsa) - Ribasso per l'azienda attiva nel commercio di metalli, minerali e prodotti petroliferi, che presenta una flessione del 3,29%.

La tendenza ad una settimana di Glencore è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE 100. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.


L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di Glencore, mentre se si analizza il grafico a breve, viene evidenziato un indebolimento delle quotazioni al test della resistenza 4,889 sterline. Primo supporto visto a 4,739. Tecnicamente, si attende nel breve periodo, un'evoluzione in senso negativo della curva verso il bottom visto a 4,649.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
