Milano 15:42
43.173 +0,10%
Nasdaq 15:42
26.145 +0,51%
Dow Jones 15:42
47.940 +0,49%
Londra 15:42
9.749 +0,54%
Francoforte 15:42
24.172 -0,44%

Londra: pioggia di acquisti su Glencore

Migliori e peggiori, In breve
Londra: pioggia di acquisti su Glencore
Prepotente rialzo per l'azienda attiva nel commercio di metalli, minerali e prodotti petroliferi, che mostra una salita bruciante del 6,66% sui valori precedenti.
Condividi
```