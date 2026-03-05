Milano 12:01
45.503 +0,37%
Nasdaq 4-mar
25.094 0,00%
Dow Jones 4-mar
48.739 +0,49%
Londra 12:01
10.592 +0,23%
Francoforte 12:01
24.277 +0,30%

Londra: pioggia di acquisti su Entain

Migliori e peggiori, In breve
Londra: pioggia di acquisti su Entain
Prepotente rialzo per la società di scommesse sportive e giochi, che mostra una salita bruciante del 5,81% sui valori precedenti.
Condividi
```