Londra: positiva la giornata per Endeavour Mining

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Bene l'azienda attiva nell'esplorazione di miniere d'oro in Africa Occidentale, con un rialzo del 2,55%.

L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE 100 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Endeavour Mining, che fa peggio del mercato di riferimento.


Il quadro tecnico di Endeavour Mining suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 31,27 sterline con tetto rappresentato dall'area 31,51. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 31,11.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
