Londra: positiva la giornata per Endeavour Mining

(Teleborsa) - Bene l'azienda attiva nell'esplorazione di miniere d'oro in Africa Occidentale
, con un rialzo del 2,55%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE 100
mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Endeavour Mining
, che fa peggio del mercato di riferimento.
Il quadro tecnico di Endeavour Mining
suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 31,27 sterline con tetto rappresentato dall'area 31,51. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 31,11.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)