Madrid: andamento sostenuto per Banco Santander

(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per la banca spagnola, in guadagno del 3,80% sui valori precedenti.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello dell'Ibex 35. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Banco Santander rispetto all'indice di riferimento.


Allo stato attuale lo scenario di breve dell'istituto di credito spagnolo rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 9,09 Euro. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 8,664. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 9,52.

