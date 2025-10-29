Madrid: andamento sostenuto per Banco Santander

(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per la banca spagnola
, in guadagno del 3,80% sui valori precedenti.
Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello dell'Ibex 35
. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Banco Santander
rispetto all'indice di riferimento.
Allo stato attuale lo scenario di breve dell'istituto di credito spagnolo
rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 9,09 Euro. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 8,664. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 9,52.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)