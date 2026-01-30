Madrid: andamento sostenuto per Unicaja Banco

(Teleborsa) - Rialzo marcato per l'istituto finanziario con sede in Spagna
, che tratta in utile dell'1,85% sui valori precedenti.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Unicaja Banco
evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline dell'Ibex 35
. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Unicaja Banco
rispetto all'indice.
La struttura di medio periodo resta connotata positivamente, mentre segnali di contrazione emergono per l'impostazione di breve periodo costretta a confrontarsi con la resistenza individuata a quota 2,877 Euro. Ottimale ancora il ruolo funzionale di supporto offerto da 2,841. Complessivamente il contesto generale potrebbe giustificare una continuazione della fase di consolidamento verso quota 2,817.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)